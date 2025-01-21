Назар Діордіца у Солом'янському райсуді 21 січня

У вівторок, 21 січня, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід проросійському блогеру та ексведучому підсанкційних каналів «Наш» та NewsOne Назару Діордіці, відомому під псевдонімом Макс Назаров. Підозрюваному у виправданні російської агресії чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, повідомило «Радіо Свобода» із приміщення суду.

Назару Діордіці обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Він може вийти з-під застави у розмірі 12 млн грн.

Сам Назаров назвав рішення суду «несправедливим» та заявив, що нібито працював на благо України під час повномасштабного вторгнення. Зазначається, що його захист просив пом’якшеного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або особистого зобов’язання.

На питання журналістів, чи підтримує Макс Назаров зв’язок з підозрюваним у держзраді ексвласником «Наш» та NewsOne Євгеном Мураєвим, той відповів заперечно.

Нагадаємо, Назар Діордіца до повномасштабного вторгнення працював на проросійських каналах, де висловлював думку, що Україна нібито «спровокувала» Росію до нападу. Після закриття телеканалів та початку великої війни Назаров створив YouTube-канал, де продовжував поширювати російські наративи. До своїх ефірів затриманий також залучав проросійських псевдополітичних експертів, частина з яких переховується в Росії.

18 січня правоохоронці повідомили йому про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії та глорифікації її учасників. Діордіці та іншому проросійському блогеру загрожує до восьми років позавлення волі.