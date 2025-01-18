Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

У суботу, 18 січня, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому ведучому підсанкційних телеканалів «Наш» та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву. Його підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Росії. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я підозрювано, однак за даними українських ЗМІ, зокрема, «Суспільного» та «Української правди», йдеться про Назара Діордіцу, більш відомого під псевдонімом Макс Назаров.

За даними слідчих, після початку повномасштабного вторгнення Назар Діордіца створив YouTube-канал, де продовжував поширювати російські наративи. До своїх ефірів затриманий також залучав проросійських псевдополітичних експертів, частина з яких переховується в Росії.

«Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави», – повідомили у СБУ.

Крім того, Назар Діордіца часто запрошував на свої ефіри ще одного проросійського блогера, якому у лютому 2024 року слідчі СБУ вже повідомляли про підозру. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але згодом він продовжив підривну діяльність на користь Росії.

«Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави», – зазначили у СБУ.

Слідчі СБУ ініціювали лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Обом затриманим оголосили підозри у виправдовуванні збройної агресії Росії та глорифікації її учасників (чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі, незабаром суд обере для них запобіжні заходи.