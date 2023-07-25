За інформацією ЗМІ зараз Євген Мураєв з родиною живе у Відні

Служба безпеки України оголосила підозру народному депутату VII і VIII скликань, власнику заблокованого проросійського телеканалу «НАШ» Євгену Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). Про це у вівторок, 25 липня, повідомили прес-служби СБУ та Офісу генпрокурора України.

Як повідомили в СБУ, Служба безпеки зібрала доказову базу на Мураєва, який причетний до підривної діяльності проти України.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином він цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах Росії Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені.

В Офісі генпрокурора зазначили, що на виконання завдань російських кураторів колишній народний депутат створив та поширив на підконтрольному йому телеканалі, а також каналах відеохостингу YouTube деструктивну пропаганду. Він висловлював проросійські погляди, а також неодноразово брав участь у різних політичних шоу.

«У виступах та інтерв’ю підозрюваний поширював російські наративи про те, що в Україні іде «культурна війна та переслідуються інакодумаючі», пропагував ідеї, спрямовані на дискредитацію незалежності нашої держави та необхідності виконання домовленостей з РФ», – йдеться у повідомленні.

Також екс-нардеп переконував свою аудиторію у помилковості, неправильності та недоцільності теперішнього зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України, орієнтованого на євроінтеграцію та вступ до НАТО. Ці публікації та відеозаписи активно «розганялися» пропагандистами в інтернеті та соцмережах і були доступними необмеженій кількості користувачів.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. Після тривалих незалежних експертиз, які ініціювала Служба безпеки України зараз остаточно підтверджено факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Зазначимо, що після початку повномасштабного нападу РФ на Україну місцезнаходження Мураєва залишалося невідомим. За інформацію про місцезнаходження колишнього народного депутата навіть обіцяли 100 тис. грн. Зрештою, журналісти з'ясували, що колишній народний депутат Євген Мураєв утік до Відня.