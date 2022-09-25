За інформацією журналістів зараз Євген Мураєв з родиною живе у Відні

Колишній народний депутат Євген Мураєв (родом з Харківської області) разом з сім’єю виїхав до ЄС. Про це повідомив журналіст «Української правди», автор розслідування «Батальон «Відень» Михайло Ткач.

«За три дні до повномасштабного наступу Росії Мураєв гучно заявив в ефірі у Гордона. «Я украинец, все что у меня есть находится в Украине, здесь живет моя мама, здесь живут и учатся четверо моих детей и я никуда не собираюсь отсюда уезжать и я готов бороться за свою страну с кем угодно». А потім накивав п’ятами і з нашого інформаційного простору, і з країни», – написав Михайло Ткач у Facebook.

За інформацією журналістів зараз Мураєв з родиною живе у Відні, іноді буває у Братиславі у справах. Журналісти сподіваються скоро дістануть адресу його офісу.

Ткач також опублікував фото дружини Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, неправильно запакувавши автомобіль.

«На фото дружина Мураєва, яка спричинила затор у центрі Відня, бо запаркувала машину «як дружина Мураєва». На дорозі. І пішла собі на шопінг. Словом, Мураєв – це ще один приклад як палкий проросійський і антиєвропейський політик за першої небезпеки втікає до Європи, а не до Росії. Бо Росія – це болото. А Європа – це рівень життя», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що 25 лютого 2022 року, день після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну, Євгеній Мураєв заявляв, що Україні доведеться капітулювати і він давно пропонував дати воду в Крим і розійтися мирно з невизнаними самопроголошеними республіками на Донеччині і Луганщині. Про це пише портал «ПолітХаб».

За місяць до цього Великобританія звинуватила РФ у прагненні встановити в Україні в наслідок військових дій проросійську адміністрацію на чолі з Євгенієм Мураєвим. Сам політик заперечував будь-який такий план.

Після початку повномасштабного нападу РФ на Україну місцезнаходження Мураєва залишалося невідомим. Харківський підприємець і депутат пообіцяв 100 000 грн нагороди тому, хто скаже, де перебуває колишній народний депутат.