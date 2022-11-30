За інформацією ЗМІ, сам Євген Мураєв з сім’єю наразі перебуває у Відні

Служба безпеки України провела серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва.

Як повідомила прес-служба відомства у середу, 30 листопада, у результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Попри те, що Мураєв переховується від правосуддя за кордоном, СБУ ініціювала проведення незалежних експертиз висловлювань політика.

Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). А саме – в контексті заподіяння шкоди інформаційній безпеці України.

Крім того, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу «НАШ» неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії.

«Заходи проводили слідчі Управління СБУ у Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури», – додали у відомстві.

Зазначимо, що після початку повномасштабного нападу РФ на Україну місцезнаходження Мураєва залишалося невідомим. За інформацію про місцезнаходження колишнього народного депутата навіть обіцяли 100 тис. грн. Зрештою, журналісти з'ясували, що колишній народний депутат Євген Мураєв утік до Відня.