Заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк, Максим Козицький та голова Федеральної Ради Австрії Андреа Едер-Ґічталер

Австрійські партнери підтримають розвиток медицини та реабілітації у Львові. Зокрема, допоможуть збудувати новий корпус реабілітаційного відділення, яким опікуватиметься університетська клініка Львівського медичного університету. Про це ввечері 14 квітня повідомив голова ЛОВА Максим Козицький за підсумками домовленостей з делегацією на чолі з головою Федеральної Ради Республіки Австрія Андреа Едер-Ґічталер.

«Поруч зі Superhumans Center, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, за підтримки австрійських партнерів плануємо звести ще один корпус, де буде реабілітаційне відділення від університетської клініки Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Загальна вартість проєкту становить 75 млн євро. Йдеться про максимальне залучення передових фахівців, технологій та можливість для студентів-медиків бачити, як відбувається відновлення людей не з підручників чи фільмів, а через особистий асистентський досвід», – повідомив Максим Козицький.

Другою домовленістю є відкриття у Львівському обласному перинатальному центрі відділення внутрішньоутробної хірургії.

Крім того, сторони домовилися про стажування лікарів зі Львівщини у медичних закладах Австрії.