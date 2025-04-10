Комісія з питань охорони здоров’я та материнства ЛОР погодила реорганізацію обласного кардіоцентру

У четвер, 10 квітня, комісія з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради погодила реорганізацію Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру, що розташований на вул. Кульпарківській, 35 у Львові. Кардіоцентр припинить функціонувати як окрема структура, його приєднають до госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках.

Директорка департаменту охорони здоров’я ЛОВА Наталія Літвінська повідомила, що у випадку такої реорганізації кардіоцентр отримає перспективи для розвитку. З її слів, приєднання до госпіталю у Винниках наблизить послуги до пацієнта та забезпечить мультидисциплінарний підхід.

«Тому розгортання у кардіоцентрі нових напрямків – хірургії та травматології, інсультного відділення, безумовно покращить доступність пацієнта до якісної медичної допомоги. Це дасть можливість додатково отримати фінансовий ресурс від НСЗУ, а також залучати кошти від наших закордонних партнерів. Адже госпіталь у Винниках спроможний справді підсилити наш кардіоцентр та модернізувати його», – цитує Наталію Літвінську пресслужба ЛОР.

Директорка департаменту зазначила, що на базі кардіоцентру планують створити модуль ургентної медичної допомоги, що зменшить час транспортування пацієнтів бригадами «швидкої».

За її словами, інтеграція спеціалізованих структур у багатопрофільні лікарні відповідає принципам Всесвітньої організації здоров’я та Національної стратегії розвитку системи охорони здоров’я.

«Об’єднання цих двох обласних медичних закладів – це про те, що сильні мають ставати ще сильнішими, це про додаткові кошти на розвиток та покращення інфраструктури, доступність до пацієнтів та різнопланової допомоги на місці», – зауважила голова депутатської комісії Анна Ярмола.