У Львівській обласній лікарні виник корупційний скандал

У Львівській обласній клінічній лікарні мама загиблого бійця змушена була оплатити 80 тис. за операцію на серці. Відповідно до схеми, яка діє в лікарні, гроші пацієнтка перерахувала під виглядом «благодійних внесків» на рахунки благодійних фондів та ФОПів. Після розголосу, усі гроші матері загиблого захисника повернули, а директор лікарні вибачився перед нею за такий інцидент.

Про корупційну схему, яка діє у Львівській обласній клінічній лікарні, йшлося 21 березня під час засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Голова Львівської обласної організації Всеукраїнської профспілки захисників України Сергій Лейченков розповів, що якраз того дня у Львівській обласній клінічній лікарні мама бійця 24 ОМБр, який загинув у 2014 році під Зеленопіллям, мала операцію на серці. Перед операцією медичний персонал лікарні змусив жінку оплатити «благодійні внески» на декілька рахунків благодійного фонду та невідомих ФОПів на загальну суму у 80 тис. грн. Відповідне відео із засідання комітету та фото рахунків оприлюднили в мережі.

Сергій Лейченков уточнив ZAXID.NET, що матері загиблого бійця проводили операцію шунтування. Відповідно до постанови Кабміну, операції на клапанах серця та коронарне шунтування оплачуються програмою державних гарантій у 2025 році.

Варто зауважити, що історія з «благодійними внесками» у Львівській обласній клінічній лікарні має системний характер і стосується практично всіх пацієнтів, які туди потрапляють.

Керівник Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка розповів, що після розголосу гроші матері загиблого бійця провернули. З його слів, операція на серці пацієнтки пройшла успішно.

«Гроші в той же день повернуті. Зараз з’ясовуємо, чому так сталося. Я вже вибачився перед мамою», – сказав Михайло Гичка ZAXID.NET, запевнивши, що медичну допомогу в обласній лікарні пацієнтам, в тому числі захисникам та їхнім родичам, надають безкоштовно, а корупційні випадки трапляються, бо це «людський фактор».

Водночас Михайло Гичка підтвердив, що пацієнтам пропонують оплатити так звані благодійні внески. З його слів, такі внески є добровільними. Він також заявив, що НСЗУ не покриває весь кошторис операцій на серці, які дуже дорогі.

«Якщо говорити про кошторис, то операція щодо заміни клапана, шунтування коштує 186-230 тис. грн. Це дуже дорого. Держава повертає не все. Є люди багаті, вони готові оплатити», – каже Михайло Гичка.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні.