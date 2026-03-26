Дмитрій Ященко, солдат 2 батальйону 25-ї Січеславської ОПДБр

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України бійцю 25-ї Січеславської ОПДБр 7 корпусу ДШВ Дмитрію «Ірландцю» Ященку. Про це повідомила пресслужба бригади.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Ященку Дмитрію Григоровичу – солдату», – ідеться в указі президента.

У бригаді розповіли, що під час боїв за Покровськ «Ірландець» залишився один після загибелі трьох побратимів унаслідок ударів російських FPV-дронів.

Після знищення позиції боєць п’ять днів був без зв’язку, води та їжі, самотужки відбивав російські штурми.



В одному з боїв Дмитрій Ященко самостійно ліквідував понад десять російських солдатів. Решта росіян втекла, вважаючи, що проти них працює підрозділ.