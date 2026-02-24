Олександр Подвишенний служив командиром стрілецької роти 104-ї окремої бригади тероборони Рівненщини

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» українському поету, науковцю та військовослужбовцю з Рівного Олександру Подвишенному. Капітан загинув у 2024 році в бою на Херсонщині. Про це йдеться в указі президента від 24 лютого.

30-річний капітан Олександр Подвишенний був командиром стрілецької роти 104-ї окремої бригади тероборони Рівненщини. Захисник загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в селі Кринки на Херсонщині. Тривалий час його вважали зниклим безвісти, а в грудні 2025-го бійця ідентифікували та передали рідним для поховання.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Подвишенному Олександру Андрійовичу – капітану (посмертно)», – йдеться в указі президента.

Олександр Подвишенний народився у Рівному. Навчався у місцевій школі №11 та Педагогічному ліцеї при Рівненському державному педагогічному університеті. Був випускником факультету «Літературна творчість» Острозької академії. У доробку поета було дві збірки віршів – «Горизонталі» та «Зажурена ліра», яка вийшла у 2019 році в рівненському видавництві «Волинські обереги».

Олександр Подвишенний проходив строкову службу в армії. Був учасником Революції Гідності, пізніше у складі Добровольчого українського корпусу брав участь в АТО. Перед початком повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони. Був випускником «Вишколу капітанів».

Також Олександр Подвишенний цікавився журналістикою: на сайті «Горинь.інфо» публікував свої суспільно-політичні матеріали, а також працював позаштатним кореспондентом всеукраїнської газети «День».