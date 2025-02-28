Олександр Ляпченко служив старшим розвідником підрозділу спецпризначення Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України старшому розвіднику підрозділу спецпризначення Нацгвардії Олександру Ляпченку. Військовослужбовець був родом із Рівненської області й загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомили 28 лютого на Facebook-сторінці Боремельської тергромади.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Ляпченку Олександру Сергійовичу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в указі президента.

Олександр Ляпченко поживав у селі Малеве Боремельської громади. Служив старшим розвідником підрозділу спецпризначення Нацгвардії. Під час повномасштабного вторгнення військовий виконував бойові завдання у Гостомелі, Бучі, Бахмуті, Лисичанську, Лимані та Харкові. 23-річний Олександр Ляпченко загинув 26 серпня 2024 року біля села Табаївка на Харківщині.