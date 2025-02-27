Віктор Стельмах з позивним «Саба» родом із села Іванчі Вараського району

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України молодшому сержанту та співзасновнику підрозділу БпЛА «Шершні Довбуша» Віктору Стельмаху. Військовослужбовець був родом із Рівненської області й загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомили 27 лютого на Facebook-сторінці Полицької тергромади.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Стельмаху Віктору Миколайовичу – молодшому сержанту (посмертно)», – йдеться в указі президента.

29-річний Віктор Стельмах з позивним «Саба» проживав у селі Іванчі Вараського району. З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік долучився до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Пройшов курси з фахової підготовки операторів FPV. У листопаді 2023-го звільнився з війська й створив школу FPV-дронів, де навчав усіх бажаючих. Продовжував допомагати своєму підрозділу та доставляв дрони на фронт. У вересні 2024 року Віктор Стельмах повернувся на передову у складі своєї бригади. Був командиром відділення ударних БпАК.

Як розповів командир «Саби» Андрій Оністрат, Віктор Стельмах прийшов на війну пішки з Рівненської області. Захисник був одним із співзасновників підрозділу БпЛА «Шершні Довбуша», знищив більше 500 росіян.

Віктор Стельмах загинув 18 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у місті Селидове на Донеччині. Військовий отримав смертельні поранення від атаки ворожого FPV-дрона.