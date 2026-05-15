Автобус VDL Berkhof Ambassador на в'їзді до Львова

У Львівській області кілька перевізників випустили на міжміські маршрути великогабаритні автобуси. Йдеться про маршрути зі Львова до Золочева та Радехова. До цього великі низькопідлогові автобуси курсували лише на курортних напрямках, зокрема до Трускавця і Східниці.

Великі автобуси з низькою посадкою почали курсувати на двох маршрутах в області з 11 травня. Це маршрути Львів (автостанція №6) – Золочів та Львів (автостанція №2) – Радехів. Нові комфортні автобуси з’явилися на дорогах після конкурсу для перевізників, який у березні-квітні провела Львівська обласна держадміністрація.

Зокрема на золочівському напрямку було проведено конкурс на три дозволи на пасажирські перевезення. Його виграло підприємство «Епітранс» з Київської області. Після укладення угоди з обласною владою компанія випустила на маршрут три автобуси VDL Berkhof Ambassador виробництва Нідерландів.

VDL Berkhof компанії «Епітранс» виїжджає з Винників у бік Золочева, фото Alltransua

«Ці автобуси мають екологічний стандарт Євро 5. Вони 2010 року випуску і новіші», – розповів ZAXID.NET керівник управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький. За його словами, цього року конкурс на низку приміських та міжміських маршрутів проводили за оновленими правилами, одними з головних критеріїв відбору був комфорт для пасажирів та відповідні до чинного законодавства показники екологічності.

«Вимоги щодо комфортності були залежно від типу маршруту. Якщо брати Львів-Золочів, то це так звані міжміські маршрути з довжиною понад 50 км. Там обов’язковими були вимоги стосовно кондиціонування в салоні та наявність місць для людей пріоритетної категорії (люди з інвалідністю та люди особливими потребами, – ред.)», – розповів Степан Рудницький.

Як додав посадовець, загалом нині між Львовом та Золочевом їздять дев’ять автобусів – три великі низькопідлогові від «Епітранс», один автобус Man 1996 року випуску від ПП «АТП-Завада», та п’ять автобусів різних марок від ПП «Вест-Авто».

Також автобуси підвищеної комфортності запустили зі Львова до Радехова на трьох маршрутах, дозволи на які на конкурсі отримало львівське підприємство «Фіакр-Львів». Компанія використовує українські автобуси ГОР A2437, що зібрані на базі Mercedes-Benz Vario. Один такий автобус вміщує до 30 пасажирів.

Один з автобусів ГОР, що курсує між Львовом та Радеховом. Фото надане Ігорем Самардаком

«Ми мріємо всі автобуси замінити з часом. Оскільки ні для кого не новина, що автопарк приміський сьогодні є, м’яко кажучи, слабенький», – розповів ZAXID.NET голова транспортного концерну «Екопастранс», до якого належить «Фіакр-Львів», Ігор Самардак. За його словами, у концерні наразі вивчають можливість запуску таких автобусів на інші маршрути.

«Вартість такого автобуса (ГОР A2437, - ред.) – понад 80 тис. євро. Тому ми подивимося, як вони себе це покажуть, яка буде реакція людей, яка буде рентабельність. Ну і будемо рухатись далі», – наголосив Ігор Самардак.

Як писав ZAXID.NET, напередодні ЛОДА визначила перевізників, які обслуговуватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути. Йдеться про 39 автобусних маршрутів, зокрема Львів-Золочів, Львів-Сокаль, Шептицький-Броди та інші. За підсумком конкурсу найбільше дозволів, а саме дев’ять, на автобусні маршрути отримало ТзОВ «Епітранс» з Київської області.