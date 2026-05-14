У ЛОДА визначили перевізників для низки приміських та міжміських автобусних маршрутів

У Львівській обласній державній адміністрації (ЛОДА) визначили перевізників, які обслуговуватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути. Загалом йшлося про 39 автобусних маршрутів, зокрема Львів-Золочів, Львів-Сокаль, Шептицький-Броди та інші. Результати конкурсного відбору оприлюднені на сайті обласної адміністрації.

Конкурсний комітет визначив автобусних перевізників, які обслуговуватимуть 12 приміських маршрутів та 27 міжміських маршрутів (зокрема окремі графіки міжміських маршрутів).

Як йдеться в повідомленні ЛОДА, на 31-му напрямі визначили переможців з укладенням договорів терміном на 5 років, на восьми напрямках перевізники працюватимуть на умовах інвестиційних зобов’язань (угоди строком на 1 рік).

З-поміж напрямків, на яких визначили перевізників, зокрема є такі: Львів(АС №2)-Кам’янка-Бузька-Сілець, Львів (АС «Автовокзал Двірцевий»)-Миколаїв, Шептицький-Броди, Львів (АС №2)-Сокаль, окремі графіки маршруту для Львів-Золочів, Львів-Радехів тощо.

Із переліком перевізників-переможців конкурсу можна ознайомитися у цій таблиці (зображення клікабельне):

Найбільше дозволів на автобусні маршрути отримало ТзОВ «Епітранс» з Київської області – 9, далі йдуть сокальське ТзОВ «Авто-Лайн» – 7, львівське ТзОВ «Фіакр-Львів» – 6, ТзОВ «Успіх БМ» та «Гал-Всесвіт» мають по 5 маршрутів, ФОП Копко І.Б. і ТзОВ «Міра і К» – по 2, по одному у «Червоноградського АТП 14628», «Самбірського АТП-14608» та «Львівського АТП-14630».

ТзОВ «Епітранс» зареєстроване у 2018 році у Білій Церкві. Власницею компанії є киянка Наталія Нестерчук, йдеться на порталі YouControl. Їй та її родині належить ще кілька столичних компаній-перевізників. У Львові «Епітранс» обслуговує низку автобусних маршрутів, зокрема №12, 30 та №48.