З початку квітня знову зростуть тарифи на проїзд у приміських маршрутках

На початку квітня перевізники готують чергове підняття тарифів на проїзд у приміських та міжміських маршрутках на Львівщині. Вартість мінімальної поїздки зросте з 35 до 45 грн. Такий крок називають вимушеним і пояснюють зростанням вартості пального.

«Відповідно до прогнозів, експерти у найближчі місяці не очікують стабілізації ринку пального, а навпаки – зростання вартості палива. Зараз закупівельна дрібногуртова ціна на дизель сягає 90 грн за літр. Попередні тарифи на проїзд в приміському і міжміському автомобільному транспорті розраховані при вартості пального 55,6 грн за літр. Працюючи за чинними тарифами, автотранспортні підприємства фактично 80-85% прибутку витрачають на заправку автобусів», – йдеться у повідомленні ЛОО ВГО «Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників», поширеному в суботу, 28 березня.

Як зазначається в повідомленні, чергове зростання вартості проїзду на приміських і міжміських автобусних маршрутах відбудеться вже першій декаді квітня. Нові тарифи будуть такими:

вартість мінімального проїзду – 45 грн;

починаючи з 2-ї зони (5 км +) тариф за 1 пас./км складе 3,30 грн.

«Всі підприємства самостійно розраховують власні тарифи, тому вартість 1 пас. км у різних підприємствах може відрізнятися. Однак різниця буде коливатися в розмірі 10-15 копійок в більший або менший бік», – сказано у повідомленні.

Асоціація перевізників також очікує зростання тарифів у маршрутках Львова наприкінці квітня – у середині травня: «У місті Львові зростання вартості проїзду також неминуче».

Нагадаємо, на початку березня цього року перевізники вже підняли вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках на Львівщині. Мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 грн. У Львові міській раді вдалося відтермінувати зростання тарифів. Для цього скасували пересадкові талони та пільгові перевезення для мешканців, які проживають за межами Львівської ОТГ.