Систему «ЛеоКарт» у всьому громадському транспорті Львова запровадили в грудні 2024 року

Зимноводівська сільська рада відмовилась компенсувати Львівській громаді перевезення своїх пільговиків. Через різке здорожчання пального перевізники вимагають підвищення тарифів на проїзд, натомість міська рада Львова тимчасово скасувала пільговий проїзд мешканцям прилеглих до Львова громад, вимагаючи компенсувати витрати на перевезення пільговиків, які там проживають.

На це рішення ЛМР 19 березня відреагувала Зимноводівська сільська рада. Там зазначили, що міська рада запровадила пільговий проїзд через систему «ЛеоКарт» для мешканців Зимної Води без погодження з прильвівською громадою.

«Львівська міська рада, не ставлячи громади до відома, не питаючи про їхні фінансові можливості, видала багатьом мешканцям приміських сіл смарт-карти “ЛеоКарт”, створені за ініціативи міської ради, нібито на заміну пільгового посвідчення, а тепер починає вимагати, щоб громади платили за своїх мешканців, які скористалися послугою пільгового проїзду в міському транспорті», – йдеться в повідомленні.

ЛМР надіслала сільраді листа з вимогою повернути місту за пільгові перевезення за грудень 2025 року 807,6 тис. грн, а на 2026 рік передбачити понад 9,6 млн. Зимноводівська сільрада наполягає, що пільговики мають загальнодержавне право на безкоштовний проїзд. Тож, на думку громади, пільговики можуть законно і надалі їздити безкоштовно в громадському транспорті, показавши відповідне посвідчення.

«Відповідно до Конституції, Бюджетного кодексу, ЗУ «Про автомобільний транспорт», пільги, які встановлені державою щодо пільгового перевезення пасажирів, повинні нею ж компенсуватися; пільги щодо пільгового перевезення пасажирів, встановленні певним органом місцевого самоврядування як організатором пасажирських перевезень на своїй території, також ним мають компенсовуватися за рахунок передбачення відповідних видатків у своєму бюджеті», – наголосили в сільраді й додали, що компенсувати витрати на перевезення пільговиків ЛМР не будуть.

Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що ще торік міська рада почала звертатися до прильвівських громад, які мають пряме сполучення зі Львовом завдяки міському транспорту.

«На жаль, не багато громад виявляють бажання потурбуватися про своїх пільговиків і укласти угоди про фінансування їхнього безоплатного проїзду. Але в нас є перші напрацювання. Ми плануємо на прикладі Мурованської громади, яка вже передбачила частину грошей на це в бюджеті, сформувати юридично такий договір», – розповів Олег Забарило.

З 16 березня міська рада деактивувала понад 10 тисяч «ЛеоКарт», якими користувалися пільговики сусідніх громад, які не входять у Львівську ОТГ. Крім цього, тимчасово скасували пересадковий квиток, аби таким чином компенсувати перевізникам різницю у вартості пального.

Найбільше громадським транспортом Львова користуються Зимноводівська, Солонківська, Давидівська та Мурованська громади.

Зазначимо, що Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про реформу пільгового проїзду, який передбачає запровадження обліку поїздок через банківські картки та нову модель фінансування. Зокрема, проїзд для ветеранів повністю компенсуватимуть із держбюджету, а от проїзд іншим категоріям мають спільно фінансувати держава і громади. Гроші на компенсацію будуть нараховувати на окремі картки. Однак, аби цей закон запрацював, його необхідно ухвалити в другому читанні. Чинний Бюджетний кодекс перекладає видатки на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд на місцеві бюджети.