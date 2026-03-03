Тарифи на проїзд підняли перевізники усіх напрямків

На Львівщині перевізники підняли вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках орієнтовно на 10-15%. Мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 грн. Збільшення тарифів пояснюють подорожчанням пального та зростанням зарплати.

Як розповів ZAXID.NET голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» Іван Велійка, тарифи підняли практично усі перевізники, які працюють на Львівщині.

«Перевізники піднімають тарифи з 27 лютого до 8 березня, хто коли готовий, зважаючи на необхідні процедури. Піднімають на 10-15%», – сказав Іван Велійка.

З його слів, вартість одного кілометра проїзду тепер становить від 2,3 до 2,7 грн – залежно від напрямку. А мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 грн. Іван Велійка прогнозує, що тарифи зростатимуть і надалі.

«Тому що все подорожчало. І це не остання підняття у світлі того, що зараз робиться з дизпаливом. Комуналка подорожчала, світло подорожчало, страховка подорожчала. Зарплату водіям підняли, податкове навантаження збільшилося», – пояснює він.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький каже, що перевізники поінформували обласну держадміністрацію про збільшення тарифів, як це передбачає процедура. Основні причини – подорожчання пального і «зарплатні питання».

«Мінімальна зарплата виросла, і певні підприємства змушені піднімати середню зарплату для збереження броні працівників. Минулого року це було на рівні 20 тис. грн, а цього року – 21,7 тис. грн», – додав Степан Рудницький.

Нагадаємо, востаннє перевізники Львівщини підняли тарифи на проїзд навесні 2025 року. Тоді вартість квитка зросла на 15-20%.