Майже 11 мільйонів українців мають пільги на проїзд у транспорті

В Україні окремі категорії громадян мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Така норма прописана у постанові Кабінету міністрів № 354. Водночас у 2026 році механізм реалізації цього права змінюється. Зокрема, частина відповідальності переходить до місцевої влади.

Хто зберігає право на безоплатний проїзд та на яких умовах, а головне – хто компенсує перевізникам витрати на пільговиків, розбирався ZAXID.NET.

Хто має право на пільгу

У Міністерстві соціальної політики на запит Укрінформу відповіли, що на кінець 2025 року пільговий проїзд мають близько 10,7 млн громадян – це майже чверть кількості людей, які проживали в Україні до початку повномасштабної війни.

Загалом право на безоплатний або пільговий проїзд у міському та приміському громадському транспорті мають визначені законом категорії громадян. Зокрема, це:

Ветерани та військові:

Учасники бойових дій (включно з АТО/ООС) та прирівняні до них особи.

Люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них.

Ветерани військової служби та силових структур (Нацполіція, пожежна охорона, СБУ, Держспецзв’язок тощо).

Батьки або опікуни загиблих військовослужбовців.

Люди з інвалідністю:

Люди з інвалідністю I та II групи.

Діти з інвалідністю.

Супроводжуючі людей з інвалідністю I групи.

Пенсіонери:

Пенсіонери за віком.

Діти та сім’ї:

Діти з багатодітних сімей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Діти молодшого віку, відповідно до місцевих програм.

Постраждалі від Чорнобиля:

Ліквідатори аварії на ЧАЕС та особи, постраждалі від наслідків катастрофи (1 та 2 категорії).

Реабілітовані та інші соціально вразливі групи:

Реабілітовані особи (жертви репресій).

Інші категорії соціально вразливих громадян, визначені законом або рішеннями місцевих органів влади.

Пільги діють за наявності відповідного посвідчення та можуть мати особливості залежно від рішення органів місцевого самоврядування (наприклад, через електронні пільгові картки).

На загальнодержавному рівні право на безоплатний проїзд у транспорті поширюється на комунальний наземний транспорт: тролейбуси, трамваї та автобуси, що належать місцевим громадам, а також на приміське залізничне сполучення. Пенсіонери можуть користуватися електричками безкоштовно за наявності пенсійного посвідчення.

Водночас це право не поширюється загалом на метрополітен (хоча деякі міста надають додаткові пільги власникам муніципальних карток), міжміські автобуси, поїзди далекого прямування та на таксі чи сервісні перевезення.

Що змінюється у 2026 році

1. Єдина форма квитка та цифровізація маршрутів

З 1 січня 2026 року уряд запровадив єдину форму квитка для всіх видів громадського транспорту, це має спростити доступ до пільг і сприяти прозорості системи обліку та розрахунків між пасажирами й перевізниками. Відповідне рішення затвердило Міністерство розвитку громад та територій України.

2. Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП)

Варто зауважити, що в Україні все ще немає впровадженої АСООП, що ускладнює фіксацію безоплатних поїздок і компенсацій. Законопроєкт № 5651-2, який ухвалила Верховна Рада у першому читанні, має сформувати чіткі правила надання пільг, включно з видачею електронного квитка на безоплатній основі, що значно спростить облік і виплати. Документ ще має пройти друге читання.

Водночас з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни, які безпосередньо впливають на реалізацію пільгового проїзду. Міністерство розвитку громад і територій затвердило єдину форму квитків для всіх видів громадського транспорту – від міських автобусів і електротранспорту до міжміських та міжнародних рейсів.

3. Перехід фінансування до місцевих бюджетів

Згідно зі статтею 91 Бюджетного кодексу України, видатки на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд осіб покладаються на місцеві бюджети. Це правило діє вже з 2017 року, але з 2027 року його вплив стане відчутнішим, адже фінансування пільг остаточно перейде до місцевих громад.

Як місцева влада розв'язує питання надання пільг

Окрім загальнодержавних гарантій, пільги у транспорті визначають місцеві органи влади, реалізовуючи це у різні способи. Наприклад, у Львові діє система електронних транспортних карток LeoCard, яка надає право пільгової поїздки для пенсіонерів та інших категорій за умови валідації карти в транспорті. Без цієї картки пасажири літнього віку не зможуть підтвердити право на пільгу.

У Києві запустили пільгову транспортну картку в додатку Kyiv Digital, яка дозволяє людям з правом на безоплатний проїзд користуватися громадським транспортом навіть без карти містянина. Це зручно і для пільговиків, які приїжджають з інших регіонів.

А ось в Івано-Франківську з 1 січня 2026 року запровадили нові правила: пенсійне посвідчення без спеціальної транспортної картки («Галка») більше не є підставою для безоплатного проїзду. Тобто для використання пільг пенсіонери мають оформити саме муніципальну карту.

Хто компенсує вартість поїздок перевізникам

Коли мова йде про компенсацію перевізникам за пільгові поїздки, головним джерелом фінансування залишаються місцеві бюджети. Саме громади мають виділяти гроші на відшкодування витрат компаніям, які перевозять пільговиків.

Водночас відсутність повноцінної електронної системи обліку ускладнює цей процес. Банально без АСООП складно точно підрахувати, скільки пільговиків скористалися транспортом та які саме перевезення мають компенсуватися.

До слова, на Львівщині впровадження автоматизованого обліку пільгових перевезень уже розпочали більшість громад. За даними Львівської ОВА, станом на 7 січня із 73 територіальних громад області 65 ТГ почали облік пільговиків на приміських і міжміських маршрутах. Йдеться про впровадження АСООП та видачу іменних пільгових карток, які поступово інтегрують із місцевими базами даних, зокрема системами Leocart та Socium.

За рішенням громад, першими персоніфіковані картки отримують учасники бойових дій та сім’ї загиблих захисників, згодом – інші пільгові категорії. Картки безоплатно надає оператор електронного квитка в області – компанія Smart Ticket Technology.

Водночас, як повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський, реальну компенсацію перевізникам наразі здійснюють лише дві громади – Новояворівська та Івано-Франківська. Зі Львівською, Моршинської та Стрийською громадами триває узгодження механізмів компенсації, тоді як низка ТГ – зокрема Бібрська, Бориславська, Солонківська, Східницька та Трускавецька – ще навіть не розпочали облік пільговиків.