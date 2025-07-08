Із 1 липня 2024 року пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи щомісяця мають 60 безоплатних поїздок у міських автобуса та електротранспорті Львова

Львівська пенсіонерка Ольга Демчук вдруге виграла суд у міської ради через обмеження кількості безоплатних поїздок для пенсіонерів та людей з третьою групою інвалідності. Цього разу суд скасував рішення виконкому та зобов’язав «утриматися від встановлення обмежень кількості пільгових поїздок для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю 3-ї групи». Львівська міськрада подаватиме апеляцію.

Як вказано у рішення Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у реєстрі у липні 2025 року, до суду вдруге звернулась львів’янка Ольга Демчук, щоб скасувати обмеження кількості безоплатних поїздок для пенсіонерів та людей з третьою групою інвалідності. Із 1 липня 2024 року пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи щомісяця мають 60 безоплатних поїздок у маршрутках, автобуса та електротранспорті Львова. На думку пенсіонерки, ця заборона є протиправною і кількість безоплатних поїздок має бути необмеженою.

Як повідомляв ZAXID.NET, пенсіонерка Ольга Демчук у грудні 2024 року уже виграла справу проти міськради у окружному адмінсуді – тоді суддя визнала протиправним та нечинним рішення виконкому про обмеження кількості безоплатних поїздок для пільговиків. Міська рада не погодилась із рішенням та подала апеляцію – наприкінці березня 2025 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Постанова апеляційного суду набрала чинності, але міськрада подала касаційну скаргу.

26 березня 2025 року, коли апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, виконком ЛМР прийняв інше рішення, яке стосувалось обмеження кількості безоплатних поїздок для пільговиків, через що Ольга Демчук знову пішла в суд. Позивачка повідомила, що цим рішенням виконком повторно встановив обмеження на проїзд у громадському транспортні пенсіонерам та людям з третьою групою інвалідності.

«Встановлений ліміт поїздок є необґрунтованим, оскільки для того аби пересуватись по місту пасажир-пенсіонер змушений здійснювати пересадки на різні види транспорту, оскільки маршрути транспорту не завжди забезпечують безпересадкове добирання до потрібного місця. В умовах скрутного економічного становища пенсіонерів таке додаткове фінансове навантаження є неприпустимим та порушує їхні права», – наведена позиція позивачки у рішенні суду.

Представниця Львівської міськраді у суді заперечила проти задоволення позову, зазначиши, що «оскаржуване рішення не суперечить Конституції України, міжнародним актам, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України або законам України, а тому може бути прийнято з огляду на дискреційність повноважень органів місцевого самоврядування».

Цю справу розглянула суддя Наталія Грень, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що рішення виконкому ЛМР 26 березня 2025 року «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.01.2019 №61» не відповідає правовому акту вищої юридичної сили – постанові КМУ №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування».

«Встановлення Виконавчим комітетом Львівської міської ради обмеження кількості безкоштовних поїздок громадським транспортом впродовж одного місяця (60 поїздок) для пенсіонерів, тобто встановлення оплати проїзду для них за умови перевищення встановленого ліміту, суперечить постанові КМУ №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", якою введено безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов пенсіонерки Ольги Демчук, визнала протиправним та скасувала рішення виконкому, а також зобов’язала виконком «утриматися від встановлення обмежень кількості пільгових поїздок для пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю 3-ї групи». На рішення суду ще можна подати апеляційну скаргу. Львівська міськрада повідомила ZAXID.NET, що оскаржуватиме рішення.