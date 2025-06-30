Проїзні абонементи доступні з початку липня

З вівторка, 1 липня, у Львові можна придбати місячні проїзні абонементи для громадського транспорту. Вони матимуть необмежену кількість поїздок та діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Поки що придбати абонементи можна буде лише на транспортні картки ЛеоКарт, згодом вони стануть доступними і для користувачів додатка LeoCard. Про це повідомила Львівська міська рада.

Абонемент діє 30 календарних днів. Призупинити або перенести дію активованого проїзного неможливо.

Вартість абонементів:

загальних – 900 грн,

студентських – 450 грн.

За ці ж кошти пасажир зможе здійснити: 53 поїздки, оплачуючи карткою ЛеоКарт, 45 – при оплаті банківською карткою та лише 36 – при розрахунку готівкою.

Як придбати абонементи:

через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);

через сайт EasyPay (оплата банківською карткою);

через термінали EasyPay (оплата готівкою);

у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та на пл. Двірцевій (оплата банківською карткою).

Як користуватися абонементом:

під час купівлі пасажир обирає дату активації, абонемент автоматично почне діяти з цього дня. Відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях;

абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації;

кожну поїздку з абонементом потрібно обовʼязково валідувати у салоні транспорту. Якщо пасажир їде по колу маршруту через кінцеву, потрібно завалідуватися ще раз, коли транспорт проїхав кінцеву зупинку у зворотному напрямі.

під час перевірки необхідно прикласти ту ж картку до терміналу контролера.

Як перевірити термін дії абонемента:

на валідаторі натиснути кнопку «Інформація про квиток» та прикласти ЛеоКарт до зчитувача: на екрані з’явиться інформація про залишок днів дії абонемента;

у додатку EasyPay обрати свою ЛеоКарт та переглянути кінцеву дату дії.

Важлива інформація:

абонементом може користуватися лише власник транспортної картки;

оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна;

якщо на ЛеоКарт є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки. Їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж.

якщо термін дії студентського профілю ЛеоКарт закінчується раніше, ніж термін абонементу, то абонемент закінчиться тоді, коли і дія студентського профілю.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду в усьому громадському транспорті Львова запровадили наприкінці 2023 року. Після того запустили безоплатні пересадки з ЛеоКарт та мобільний застосунок. Сьогодні сервісами ЛеоКарт свої поїздки оплачують та реєструють майже 70% пасажирів міського транспорту.