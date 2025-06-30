У Львові запровадили проїзний абонемент на весь громадський транспорт
З 1 липня можна купити абонемент на необмежену кількість поїздок в усіх видах транспорту
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З вівторка, 1 липня, у Львові можна придбати місячні проїзні абонементи для громадського транспорту. Вони матимуть необмежену кількість поїздок та діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Поки що придбати абонементи можна буде лише на транспортні картки ЛеоКарт, згодом вони стануть доступними і для користувачів додатка LeoCard. Про це повідомила Львівська міська рада.
Абонемент діє 30 календарних днів. Призупинити або перенести дію активованого проїзного неможливо.
Вартість абонементів:
- загальних – 900 грн,
- студентських – 450 грн.
За ці ж кошти пасажир зможе здійснити: 53 поїздки, оплачуючи карткою ЛеоКарт, 45 – при оплаті банківською карткою та лише 36 – при розрахунку готівкою.
Як придбати абонементи:
через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);
через сайт EasyPay (оплата банківською карткою);
через термінали EasyPay (оплата готівкою);
у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та на пл. Двірцевій (оплата банківською карткою).
Як користуватися абонементом:
під час купівлі пасажир обирає дату активації, абонемент автоматично почне діяти з цього дня. Відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях;
абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації;
кожну поїздку з абонементом потрібно обовʼязково валідувати у салоні транспорту. Якщо пасажир їде по колу маршруту через кінцеву, потрібно завалідуватися ще раз, коли транспорт проїхав кінцеву зупинку у зворотному напрямі.
під час перевірки необхідно прикласти ту ж картку до терміналу контролера.
Як перевірити термін дії абонемента:
на валідаторі натиснути кнопку «Інформація про квиток» та прикласти ЛеоКарт до зчитувача: на екрані з’явиться інформація про залишок днів дії абонемента;
у додатку EasyPay обрати свою ЛеоКарт та переглянути кінцеву дату дії.
Важлива інформація:
абонементом може користуватися лише власник транспортної картки;
оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна;
якщо на ЛеоКарт є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки. Їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж.
- якщо термін дії студентського профілю ЛеоКарт закінчується раніше, ніж термін абонементу, то абонемент закінчиться тоді, коли і дія студентського профілю.
Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду в усьому громадському транспорті Львова запровадили наприкінці 2023 року. Після того запустили безоплатні пересадки з ЛеоКарт та мобільний застосунок. Сьогодні сервісами ЛеоКарт свої поїздки оплачують та реєструють майже 70% пасажирів міського транспорту.