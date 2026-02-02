Львівське АТП-14631 більше не обслуговуватиме автобусний маршрут Львів – Дубляни

Львівська обласна військова адміністрація розірвала договори на обслуговування обласних маршрутів з п’ятьма перевізниками. Таке рішення департамент дорожнього господарства ухвалив через невиконання умов договору перевізниками та неналежне надання послуг, повідомила пресслужба ЛОВА.

Йдеться про 9 приміських та міжміських автобусних маршрутів Львівщини, які обслуговували 17 транспортних засобів. Це маршрут №180А Львів – Дубляни, який обслуговувало Львівське АТП-14631. Пʼять напрямків курував перевізник «ЗолочівАвтоТранс». Ще по одному – Самбірське і Миколаївське АТП та дрогобицьке підприємство.

№434 Золочів АС - Надільне ч/з Поморяни, Богутин з заїздом в с. Нестюки - перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»;

№465 Золочів АС - Бібщани ч/з Ремезівці – перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»;

№350 Золочів АС - Броди АС – перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»;

№419 Золочів АС – Олесько – перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»;

№420 Золочів АС - Сновичі – перевізник ТзОВ «ЗолочівАвтоТранс»;

№180А Львів АС-3 - Дубляни – ТзОВ «Львівське АТП-14631»;

№202 Самбір АС - Мостиська АС, Мостиська АС - Бунів – перевізник ТзОВ «Самбірське АТП-14608»;

№882 Львів АС-5 – Ходорів АС – Новий Розділ АС (2-й графік) – перевізник ТОВ «Миколаївське АТП-14627»;

№165 Борислав (школа № 5) - Дрогобич АС № 2 – перевізник ТзОВ «Сігма».

«Ці автобусні маршрути в найкоротші терміни будуть включені до переліку об’єктів чергового конкурсу з визначення автомобільних перевізників для обслуговування внутрішньообласних маршрутів», – повідомив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.