Теракт трапився на розі вул. Шпитальної та Данилишина

Правоохоронці затримали ймовірну виконавицю вибуху у Львові. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що підозрювану затримали у районному центрі. Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухівки. Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.

«В одному з міст Львівської області затримана особа, яка, можливо, дотична до вчинення кримінального злочину, а саме, є безпосереднім виконавцем цього злочину», – сказав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Інформацію про затримання підозрюваної у виконанні теракту підтвердив і президент Володимир Зеленський.

«Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. 25 людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою. Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає», – повідомив президент.

У ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали два вибухи. В той час поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, половину з потерпілих госпіталізували, шестеро людей у вкрай важкому стані. Більшість із поранених працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Справу розслідують за статтями про теракт (ч. 3 ст. 268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст. 263 ККУ). Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що виконання теракту збіглося в часі із заходом на територію України російських ударних дронів і ракет. Серед версій правоохоронці розглядають російський слід.