Міністр оборони Великої Британії заявив про бажання направити до України війська

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив намір країни направити свої війська до України після укладання мирної угоди. Про це очільник британського оборонного відомства написав у колонці для щоденної газети The Telegraph, що присвячена четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, передає «Європейська правда».

За словами Джона Гілі, він сподівається, що «жахлива війна» Росії проти України завершиться у 2026 році. Очільник міноборони Великої Британії вкотре підтвердив намір країни направити до України військових у разі укладання мирної угоди. Джон Гілі також зазначив, що розміщення британського контингенту в Україні підтвердить завершення бойових дій.

«Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, – бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України», – наголосив Джон Гілі у своїй колонці.

Джон Гілі також нагадав, що Велика Британія стала однією з країн, яка прийняла українських біженців та подякував своїм громадянам за те, що вони «об’єдналися заради України». Крім цього, Джон Гілі відзначив українців, які «продовжують боротися з тією ж величезною відвагою, яку вони продемонстрували 24 лютого 2022 року». Міністр оборони Великої Британії наголосив, що Україна достойна тривалого та справедливого миру.

«Ми ставимо Україну в найсильніше можливе становище, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах. Українці показали, що не бояться російської агресії. Єдине, чого боїться Україна, – це втома Заходу. Але, як знає президент Зеленський, друзі України ніколи не втомляться», – наголосив Джон Гілі.

Додамо, що 16 лютого 2025 року намір відправити до України військових висловив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він заявив про «готовність і бажання» розгорнути британські війська в Україні для допомоги в забезпеченні виконання можливої мирної угоди про припинення бойових дій.

26 лютого того ж року Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над створенням іноземного військового континенту після завершення війни. Вже 16 березня 2025 року премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив, що західні країни можуть направити до України 10 тис. військовослужбовців для миротворчої місії. У вересні 2025 року «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів повідомляла, що направити військових до України готові 10 країн, а чисельність іноземного контингенту може сягнути 30 тис.