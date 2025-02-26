Президент заявив про намір зберегти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна за будь-яких обставин збереже максимальну чисельність армії, навіть після закінчення війни. Про це глава держави розповів під час пресконференції у середу, 26 лютого.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна працює над створенням іноземного військового континенту після завершення війни.

«Мені подобається, що доєдналась вісімка країн, яка дивиться на це вже з позитивом. Залежить від того, яку роль будуть грати Сполучені Штати Америки в цьому, і кількість країн та склад, а також, хто та чим зможе допомогти. Робимо кроки в цьому напрямку, в нас поки що різне бачення щодо кількості», – розповів Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що не вірить, що Росія хоче сталого миру, тому українська армія буде головною гарантією безпеки.

«Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. Ми віримо в нашу армію. І це буде однією з головних гарантій безпеки. Я збережу в будь-якому випадку кількісний склад (армії, – ред.), який потрібен Україні для захисту своїх інтересів», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 лютого під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський заявив про потребу збільшити українську армію до 1,5 млн військових. Президент пояснив, що Україна прагне отримати членство у НАТО, бо це – гарантії безпеки, а оскільки наразі США не погоджуються на цей крок, то необхідно збільшити кількість українських військових, щоб «мати можливість себе захистити армією, яка на це спроможна».