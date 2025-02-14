Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

У п’ятницю, 14 лютого, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. З-поміж іншого президент заявив, що у разі неприйняття України у НАТО, чисельність української армії потрібно збільшити до півтора мільйона.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішня Америка та президент США Дональд Трамп не готові обговорювати членство України у Північноатлантичному альянсі (НАТО): «Вони вважають, що Україна не може бути у НАТО, бо це – ескалація з росіянами. Вони вважають, що зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в у НАТО, – причина окупації України».

Водночас президент пояснив, що Україна прагне отримати членство у НАТО, бо це – гарантії безпеки. При цьому, за словами Володимира Зеленського, членство України у Північноатлантичному альянсі – «найдешевший варіант для всіх». Оскільки наразі вступ до Альянсу не передбачений, то Україна повинна збільшити чисельність армії.

«Ми будемо мати можливість себе захистити армією, яка на це спроможна. Тобто “натівська” зброя та відповідна кількість наших воїнів – 1,5 млн. Наразі в нас чисельність менша. У Росії 220 бойових бригад, а у нас на сьогодні 110 бригад. Значить, нам потрібно 220», – наголосив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна вже розробила мапу військового контингенту, наголосивши, що йдеться не про миротворчі сили. Складатиметься цей контингент виключно з українців. Крім того, Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що Україна готова до будь-яких обговорень з союзниками. Йдеться про Європу та США.

Спілкуючись з журналістами, президент також розповів, що росіяни мають намір продовжити втягувати Північну Корею у війну проти України, попри великі втрати північнокорейського контингенту. Зокрема, відомо про плани Росії перекинути на Курський напрямок ще близько 3 тис. військових КНДР. Також Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує цьогоріч підготувати 15 дивізій для «тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку». При цьому глава держави зауважив, що така кількість військових може піти у наступ, як на Україну, так і інші країни Європи.

Нагадаємо, що новий очільник Пентагону Піт Геґсет заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки, однак назвав членство в НАТО як наслідок переговорів нереалістичним:«Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. Це має бути не Мінськ 3.0. Проте США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів».