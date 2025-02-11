Добровольці можуть заповнити онлайн-заявку на контракт

У вівторок, 11 лютого, міністерство оборони України повідомило про початок прийому заявок на спеціальні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Контракти, розраховані на один рік, передбачають низку пільг та винагород.

За даними Міноборони, подати заявку на контракт можуть добровольці 18-24 років. Це можна зробити на сайті «Контракт 18-24» або в застосунку «Резерв+».

«Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія. Головний акцент – це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни та отримати реальні можливості для особистого розвитку», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Контрактникам пропонують обрати місце серед підрозділів:

72 Окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців

95 Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

38 Окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ

28 Окремої механізованої бригади ЗСУ

10 Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»

92 Окремої штурмової бригади

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, «Контракт 18-24» дозволяє добровільно отримати бойовий досвід та фінансову стабільність протягом року, а згодом вирішити, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. Підписання контракту передбачає виплати, пільги й гарантії від держави та можливості для подальшого розвитку.

Зокрема, спецконтракт для добровольців 18-24 років передбачає:

200 тис. грн одноразової виплати одразу після підписання контракту;

до 120 тис. грн щомісячного забезпечення та доплати за бойові завдання;

компенсацію оренди житла та іпотеку 0% після служби;

безоплатне навчання у вишах після контракту;

право на виїзд за кордон після звільнення;

комунальні пільги та безоплатний проїзд та інші пільги.

Окрім цього, добровольці-контрактники матимуть грошові виплати на оздоровлення та не підлягатимуть призову протягом року після звільнення.

Нагадаємо, 8 лютого про підготовку однорічних контрактів для добровольців до 25 років повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, що ініціатива обговорювалася з командуванням та заступниками міністра оборони – Павлом Палісою та Євгеном Мойсюком, який нещодавно перейшов на роботу до Міноборони.