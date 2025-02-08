Молодь зможе гарантовано звільнитися зі ЗСУ по завершенні контракту

Президент Володимир Зеленський розповів, що українські Збройні сили розробляють спеціальні військові контракти, аби залучити до війська добровольців віком до 25 років. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Reuters в п’ятницю, 7 лютого.

«Досвічені бойові бригади разом з Міністерством оборони працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», – пояснив Зеленський.

Зі слів президент, у перспективі молоді добровольці укладатимуть зі ЗСУ спеціальний контракт терміном на один рік. Він передбачає багато пільг та «дуже високе грошове забезпечення». Деталі щодо цього спецконтракту будуть оприлюднені найближчими днями, додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці січня заступник керівника ОП, екскомандир 93-ї ОМБр «Холодний Яр» полковник Павло Паліса розповів, що Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до ЗСУ людей віком від 18 до 25 років, які наразі звільнені від мобілізації. А також на українців, які мають право на відстрочку або були демобілізовані. Паліса заявив, що так званий чесним контракт передбачатиме фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами, пише агентство Associated Press.