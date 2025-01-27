Найбільший відсоток жінок, які хочуть рекрутуватися, зберігається на заході країни

З початку 2025 року рекрутингові центри надали консультації понад 36 тис. громадянам, а понад 8000 з них вже стали кандидатами до Сил оборони. 20%, тобто понад 1600 кандидатів є жінками. У понеділок, 27 січня, міністерство оборони України повідомило, які спеціальності найчастіше обирають жінки, які мобілізуються до Сил оборони через рекрутингові центри.

За даними Міноборони, статистика рекрутингових центрів свідчить про високий рівень залученості жінок до захисту України. Найвищий відсоток кандидаток зафіксували на заході України, а саме:

Чернівецькій області – 46%

Хмельницькій області – 42%

Тернопільській області – 38%

Рівненській області – 33%

Після них йдуть Чернігівщина (31%), Одещина (31%) та Сумщина(21%). Зазначається, що в онлайн-центрі рекрутингу показник звернень від жінок становить 37%.

«Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БпЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у нашу спільну перемогу», – повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За даними Міноборони, найбільше жінки обирали такі посади:

штабні посадовиці – 24%

бойові медикині, медсестри, лікарки – 22%

пов'язані з БпЛА спеціальності – 13%

кухарки – 12%

стрілецькі спеціальності – 6%

зв'язкові та співробітниці кібербезпеки – 6%

психологині – 3%

У пресслужбі Міноборони зазначили, що наразі в Україні працюють 48 центрів рекрутингу до Сил оборони. У центрах рекрутингу можна отримати конфіденційні консультації та обрати посаду серед понад 10 тис. вакансій у низці військових формувань. Із переліком рекрутингових центрів можна ознайомитися тут.