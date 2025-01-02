На основі аналізу роботи командування Сухопутних військ Міноборони запровадить реформи

Головна інспекція міністерства оборони України проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ, на основі якого почнуть реформування цього роду військ. Зміни у Сухопутних військах допоможуть посилити боєздатність підрозділів, повідомив у четвер, 2 січня, міністр оборони Рустем Умєров.

«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш численного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів», – заявив Рустем Умєров.

Міністр оборони підкреслив, що новопризначений командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий повинен мати «повну картину стану справ», для чого головна інспекція міністерства проведе комплексний аналіз командування цього роду військ. Серед завдань інспекції:

проаналізувати організаційну структуру та повноваження командування СВ;

провести оцінку ефективності управлінських процесів;

перевірити дотримання законодавства у структурі.

За словами Рустема Умєрова, на основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики, а також оптимізує управлінські процеси і посилить боєздатність підрозділів Сухопутних військ.

Коли перевірка розпочнеться та скільки часу триватиме, Рустем Умєров не уточнив.

Нагадаємо, 13 грудня 2024 року новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни в Сухопутних військах ЗСУ. За його словами, у СВ мають відбутися фундаментальні трансформації, які охоплять систему рекрутингу, військовий вишкіл, технології та управління боєм. Крім того, зміни передбачають цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових. Першими сферами, яких торкнуться трансформації, стануть військовий вишкіл та логістика.