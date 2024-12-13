Михайло Драпатий анонсував зміни у Сухопутних військах під час Ставки

Новопризначений командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив про фундаментальні зміни, які готуються запровадили у цьому виду військ. Трансформації торкнуться майже всіх сфер діяльності Сухопутних військ, повідомили у пресслужбі Міноборони 13 грудня.

«Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління – це наш фокус уваги», – сказав Михайло Драпатий під час ставки Верховного Головнокомандувача.

За його словами, у Сухопутних військах мають відбутися фундаментальні трансформації, які охоплять:

систему рекрутингу – запровадять прозору модель набору військовослужбовців «із нульовою толерантністю до корупції», змінять підхід до соціальної підтримки військових;

– запровадять прозору модель набору військовослужбовців «із нульовою толерантністю до корупції», змінять підхід до соціальної підтримки військових; військовий вишкіл – у Сухопутних військах реформують навчальні програми та центри підготовки, запровадять використання сучасних тренажерів та технологій, адаптованих для потреб фронту;

– у Сухопутних військах реформують навчальні програми та центри підготовки, запровадять використання сучасних тренажерів та технологій, адаптованих для потреб фронту; новітні технології та управління боєм – забезпечення військових найсучаснішим озброєнням для ефективної боротьби на фронті.

Крім того, зміни передбачають цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових. Першими сферами, яких торкнуться трансформації, стануть військовий вишкіл та логістика.

Зазначимо, Михайло Драпатий анонсував зміни у Сухопутних військах на другому тижні свого перебування на посаді – 29 листопада Володимир Зеленський призначив 42-річного генерал-майора, який очолював ОТУ «Харків», командувачем цього роду військ. Скільки триватимуть трансформації у Сухопутних військах, наразі невідомо.