У Збройних силах України термін підготовки інструкторів для навчальних центрів збільшили з одного до двох місяців, також посилили зміст програми та методики навчання. Про це в суботу, 1 лютого, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окрім цього, за словами Сирського, бригади відзначають кращу готовність випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки – 1,5 місяця замість 30 днів, як було раніше.

«Будемо і надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах. Водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки. Наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи», – сказав Головнокомандувач.

Він додав, що успішною також виявилась ініціатива з проходження базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів, а не у навчальних центрах.

«Висновки: проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки», – пояснив Сирський і додав, що Генштаб масштабуватиме цей досвід на постійній основі.

До слова, з 1 листопада 2024 року навчальні центри ЗСУ збільшили проведення базової загальновійськової підготовки до 1,5 місяця замість 30 днів. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та інших додаткових ввідних курсів.