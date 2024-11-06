Рішення затвердили з огляду на результати роботи програми «Збереження життя військовослужбовців»

З 1 листопада навчальні центри Збройних сил України збільшили проведення базової загальновійськової підготовки до 1,5 місяця замість 30 днів. Про це «Укрінформу» повідомив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк.

Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки, домедичної практики та інших додаткових ввідних курсів.

«Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті», – додав Палагнюк.

Серед ключових показників програми генерал-майор виділив посилення вогневої підготовки – її збільшено на 33 години, а кількість навчальних вправ із 23 сьогодні відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткові практики також охоплюватимуть:

тактичну підготовку,

навички протидії безпілотникам та РЕБ,

військову топографію,

технологію війни, бойовий досвід,

використання колективної зброї.

У коментарі «Суспільному» Палагнюк повідомив, що за новими термінами базова загальна підготовка одного солдата-стрільця коштуватиме 200 тис. грн. Тоді як додаткове навчання за фахом коштуватиме ще додаткових 100 тис. грн. У цю суму, крім навчання, входить форма, боєприпаси та харчування.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів ухвалив постанову про базову загальновійськову підготовку для українців, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Відповідно до неї, з 1 вересня 2025 року у вишах проводитимуть базову загальновійськову підготовку громадян. Таку підготовку проходитимуть чоловіки й за бажанням жінки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.