Місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії

Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс, щоб спростити переведення військовослужбовців між частинами. Про це 6 листопада повідомило Міністерство оборони.

Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс для спрощеного переведенням бійців між пріоритетними військовими частинами. Для цього 6 листопада запустили опитування у застосунку «Армія+». Воно триватиме до 10 листопада і матиме 12 питань. Результати опитування, за даними Міноборони, матимуть прямий вплив на зміни в алгоритм переведення.

«Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії» – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, 4 листопада, у застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» розпочалося бета-тестування послуги онлайн-відстрочки.

Застосунок «Резерв+» запустили 18 травня на тлі оновленого закону про мобілізацію. Наразі у ньому є можливість оновлення інформації без відвідування ТЦК та СП, а також електронний документ військового обліку.