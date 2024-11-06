Міноборони спростить переведення військових на нове місце служби
Переведення військових на нове місце служби спростять за допомогою цифрового сервісу
Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс, щоб спростити переведення військовослужбовців між частинами. Про це 6 листопада повідомило Міністерство оборони.
Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс для спрощеного переведенням бійців між пріоритетними військовими частинами. Для цього 6 листопада запустили опитування у застосунку «Армія+». Воно триватиме до 10 листопада і матиме 12 питань. Результати опитування, за даними Міноборони, матимуть прямий вплив на зміни в алгоритм переведення.
«Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії» – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, 4 листопада, у застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» розпочалося бета-тестування послуги онлайн-відстрочки.
Застосунок «Резерв+» запустили 18 травня на тлі оновленого закону про мобілізацію. Наразі у ньому є можливість оновлення інформації без відвідування ТЦК та СП, а також електронний документ військового обліку.