Інструкції щодо тестування послуги отримають студенти, люди з інвалідністю та багатодітні, які попередньо зареєструвалися

У понеділок, 4 листопада, у застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» розпочалося бета-тестування послуги онлайн-відстрочки. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Автоматичні відстрочки почнуть з’являтися у додатку для військовозобов’язаних, призовників та резервістів з 4 листопада. Інструкції щодо отримання відстрочки онлайн поступово отримуватимуть категорії громадян, які стоять на військовому обліку.

«Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні. Все робимо поступово», – повідомила Катерина Черногоренко.

У додатку можна буде обрати підставу для надання відстрочки. Зазначається, що подовжити відстрочку, громадяни мають дочекатися, поки спливе термін активного документа. Втім, інших деталей механізму онлайн-відстрочки заступниця міністра не уточнила.

Наразі невідомо, скільки триватиме бета-тестування послуги онлайн-відстрочки. Коли саме повноцінна онлайн-відстрочка з’явиться у додатку, Катерина Черногоренко не уточнила. Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони повідомила, що автоматичні відстрочки Міноборони готує восени 2024 року.

Нагадаємо, застосунок «Резерв+» запустили 18 травня на тлі оновленого закону про мобілізацію. Наразі у «Резерв+» є можливість оновлення інформації без відвідування ТЦК та СП, а також електронний документ військового обліку.