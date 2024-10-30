Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників дронів та РЕБ

Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем ЗСУ до переліку державних замовників дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Про це 29 жовтня повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників дронів та РЕБ, які закуповують через Міноборони та Держспецзв’язку.

Умєров наголошує, що це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності вести боротьбу проти російських військових. За його словами, особливо важливим є те, що Сили безпілотних систем зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії російським БПЛА.

«Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги», – додав Умєров.

Відзначимо, Сили Безпілотних Систем є першим у світі родом військ, що використовує в бойовій роботі повітряні, морські надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Зміни до закону, згідно з яким у структурі ЗСУ створили Сили безпілотних систем, депутати Верховної Ради України ухвалили 3 вересня.

30 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу безпілотних систем. Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що військовий має погану репутацію у суспільстві та серед колег. Тоді як активіст Сергій Стерненко заявив, що таке кадрове рішення – спроба саботувати запуск Сил безпілотних систем.

У Збройних силах України відреагували на звинувачення та запевнили, що капітан має відповідний досвід та військову освіту.

24 жовтня Гладкого звільнили з посади після скандалу навколо його поїздок в окупований Крим, російський паспорт його дружини та виступи доньки на російських змаганнях.