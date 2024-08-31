Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу безпілотних систем

У Збройних силах України прокоментували призначення скандального військового Романа Гладкова на посаду начальника штабу Командування сил БпЛА ЗСУ. Там запевнили, що капітан має відповідний досвід та військову освіту. Заяву щодо призначення опублікували у суботу, 31 серпня, на Facebook-сторінці Збройних сил України.

У ЗСУ зазначили, що капітан 1-го рангу Роман Гладкий – офіцер, який має багаторічний досвід служби у Збройних Силах України та має відповідну військову освіту. Він обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України у 2020-2023 роках. Також у ЗСУ наголосили, що Роман Гладкий проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком повномасштабного вторгнення «виконував завдання на різних важливих напрямках».

«Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння та іноді тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її правдивість», – заявили у ЗСУ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу безпілотних систем. Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що військовий має погану репутацію у суспільстві та серед колег. Також на призначення Романа Гладкова відреагував активіст Сергій Стерненко, він заявив, що таке кадрове рішення – спроба саботувати запуск Сил безпілотних систем.

Відомо, дружина Романа Гладкова має громадянство Росії, а його донька раніше виступала на змаганнях під російським прапором. У 2018 році журналісти опублікували сюжет про спробу російських спецслужб завербувати Романа Гладкого.