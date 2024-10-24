Романа Гладкого призначили на посаду начштабу Сил БпЛА влітку 2024 року

Начальника штабу командування Сил безпілотних систем (СБС) Романа Гладкого, якого, за даними медіа та активістів, підозрювали у корупції та шпигунстві, звільнили з посади після скандалу навколо його поїздок в окупований Крим, російський паспорт його дружини та виступи доньки на російських змаганнях. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони у коментарі «Українській правді» 23 жовтня та штаб-сержант СБС Олександр Ярмак у коментарі «Суспільному».

За словами військового, на посаду Гладкого вже призначили іншу людину. Водночас хто став начальником штабу, Ярмак не уточнив.

«Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки», – повідомив військовослужбовець.

«Українська правда» із посиланням на коментар міністерства оборони повідомила, що новим очільником штабу Сил безпілотних систем став полковник Олексій Халабуда, який раніше був командиром 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Олексій Халабуда

У коментарі «Інтерфакс-Україна» співрозмовник у Міноборони повідомив, що Гладкого звільнили ще 14 жовтня. Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про перевірку Гладкого Службою безпеки України, яка засвідчила, що той не може обіймати посаду начальника штабу сил БпЛА. Зазначимо, на момент публікації у пресслужбі Генштабу офіційно не прокоментували звільнення Гладкого.

Що відомо про Олексія Халабуду

Про військовослужбовця немає багато інформації у публічному доступі. Відомо, що Олексій Халабуда закінчив Академію сухопутних військ у Львові та має звання полковника. У 2015 році Халабуда нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за особисту мужність та героїзм під час російсько-української війни.

Олексій Халабуда працював начальником штабу 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців, яка обороняла Київ на початку повномасштабного вторгнення, брала участь у боях за Бахмут, Херсонщину та продовжує боротися на Вугледарському напрямку. За даними Сергія Притули, Олексій Халабуда також був командиром 28 ОМБр.

Скандал навколо призначення Романа Гладкого

30 серпня активіст Сергій Стерненко та народна депутатка Мар’яна Безугла повідомили, що Олександр Сирський призначив начштабу Командування сил БпЛА ЗСУ капітана Романа Гладкого, якого підозрювали у корупційних злочинах, шпигунстві, та, імовірно у державній зраді. 48-річний військовий не мав досвіду роботи з безпілотниками, оскільки всю свою кар’єру працював у ВМС ЗСУ.

За заявами активістів та розслідувачів, дружина Романа Гладкого має чинне російське громадянство, а його донька раніше виступала на змаганнях під російським прапором. Крім того, OSINT-розслідувачі з «Телебачення Торонто» повідомили, що Гладкий відвідував тимчасово окупований Крим 26 разів – з 2014 по 2016 роки. На той час він вже обіймав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС.