Парламент втринадцяте продовжив воєнний стан та мобілізацію в Україні

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в країні ще на 90 днів – з 10 листопада до 7 лютого 2025 року включно. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Народні депутати підтримали відповідні законопроєкти №12151 та №12152, які напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський. За продовження терміну дії воєнного стану проголосували 311 народних депутатів, а за законопроєкт про продовження мобілізації – 304. Далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент.

311 народних депутатів підпримали продовження воєнного стану на засіданні парламенту 29 жовтня (Фото Ярослава Железняка)



Зазначимо, це вже 13-те голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 липня Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 12 серпня на 90 діб, тобто до 9 листопада 2024 року.