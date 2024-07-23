Воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 9 листопада 2024 року

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в країні ще на 90 днів – з 12 серпня до 9 листопада 2024 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламентарі підтримали відповідні законопроєкти №11433 та №11434, які вніс до Ради президент України Володимир Зеленський. За продовження терміну дії воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроєкт про продовження мобілізації – 338. Далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент.

Зазначимо, це вже 12-те голосування парламенту за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомлялося, 8 травня Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб, тобто до 11 серпня 2024 року.