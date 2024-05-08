Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в країні ще на 90 днів – з 14 травня до 11 серпня 2024 року. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За продовження терміну дії воєнного стану проголосували 339 народних депутатів, а за законопроект про продовження мобілізації – 336. Далі, згідно з процедурою, документи має підписати президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжують вже 11-й раз поспіль від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Уперше рішення запровадити воєнний стан та оголосити проведення загальної мобілізації Верховна Рада ухвалила 24 лютого 2022 року, у день, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.