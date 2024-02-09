Зміни у положенні про ТЦК та СП розширюють повноваження їхніх співробітників

Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працювати цілодобово. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук у п’ятницю, 9 лютого.

Відповідно до змін, які вніс Кабмін до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП зможуть функціонувати цілодобово та виконувати свої обов’язки вночі. Зміни передбачають можливість співробітників ТЦК та СП:

розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України;

організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК для військовозобовʼязаних і резервістів. ТЦК та СП зможуть організувати це з визначеною періодичністю, а зміни стосуються тільки районних ТЦІ та СП;

вести облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспорту, що підлягає передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Коли саме зміни набудуть чинності, Тарас Мельничук не уточнив. Розширення повноважень буде застосоване протягом воєнного стану та під час проведення мобілізації.

Нагадаємо, 30 січня Кабмін вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Зміни стосуються призовного віку, обмежень для ухилянтів та запровадження електронного кабінету військовозобов'язаних. Із основними тезами оновленого закону можна ознайомитись тут.