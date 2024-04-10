Найближчим часом Верховна Рада має розглянути новий закон про мобілізацію, що передбачає включення до переліку заброньованих працівників держслужбовців.

ZAXID.NET розповідає, кого та як бронюватимуть та яка процедура бронювання від мобілізації.

Як бронюють зараз

Бронювання від мобілізації наразі регулює ЗУ №3543 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року. Згідно з ним, підлягають бронюванню працівники таких органів:

Національна поліція України;

Бюро економічної безпеки України;

Національне антикорупційне бюро України;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури;

органи державної влади;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

Служба судової охорони та суди.

Решта підприємств можуть забронювати своїх працівників за певних умов. Детальніше про процедуру можна переглянути в матеріалі ZAXID.NET за посиланням.

Що пропонує новий законопроект для держслужбовців

Згідно із новим законопроектом, бронюванню підлягають працівники: Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установ системи правосуддя та органів досудового розслідування.

Серед органів держвлади та місцевого самоврядування можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій «Б» та «В», то серед них можуть забронювати до 50% працівників.

Депутати також розглядають правку, за якою призову на військову службу під час мобілізації не підпадатимуть військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку до 25 років.

Чи зможуть підприємства бронювати своїх працівників

На засіданні уряду 10 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури, чиї працівники підлягатимуть бронюванню.

Крім цього, уряд пропонує бізнесу нову концепцію бронювання офіційно працевлаштованих співробітників – так звану економічну бронь. Головна умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тисяч грн/місяць.

За цією моделлю компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь означатиме дозвіл на виїзд за кордон. Для працівників-ФОП буде додаткова вимога – подати довідку про наявність обороту на суму, не менше вартості 3 місяців бронювання, для підтвердження реальної активності.

Що відомо про новий закон про мобілізацію

У першому читанні закон про мобілізацію в Україні проголосували 7 лютого. Він має визначити прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних. Серед іншого закон передбачатиме унормування термінів служби, право на відпустки та правила відстрочки, покарання за ухилення від мобілізації тощо. До другого читання нардепи внесли в нього понад 4 тисячі правок. Ухвалити його планують найближчими днями.