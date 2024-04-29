Заявку на призупинення дії пунктів Конвенції Україна надала 4 квітня

Україна подала заявку до Ради Європи для часткового призупинення дії низки пунктів Конвенції з прав і свобод людини. Зміни пов’язані з введенням воєнного стану в Україні, йдеться в документі, оприлюдненому Радою Європи у неділю, 28 квітня.

Україна подала заявку ще 4 квітня 2024 року. В ній йдеться, що на час дії воєнного стану країна може не дотримуватися кількох положень Європейської конвенції з прав і свобод людини.

«Можливість застосування цих заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – йдеться у заяві.

Які права обмежать у воєнний стан

Згідно з текстом документа, на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування держави може тимчасово обмежити права громадян та здійснювати такі заходи:

примусово відчужувати приватні та комунальні об’єкти для потреб держави, видавши про це відповідні документи;

запровадити комендантську годину, яка передбачає заборону перебувати на вулицях у визначений час без перепустки;

обмежити свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також встановити особливий режим в'їзду і виїзду;

проводити в установленому порядку огляд речей, транспорту, вантажів, приміщень та помешкань громадян (за винятком кількох обмежень, встановлених Конституцією України);

забороняти мирні акції протестів, демонстрації, збори та мітинги;

встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;

забороняти громадянам на військовому чи спеціальному обліку змінювати місце проживання та перебування без дозволу;

встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадив Володимир Зеленський у перший день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року.