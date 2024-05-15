Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 8-му національну кінопремію «Золота Дзиґа». Перелік кіноакадеміки сформували з довгого списку, до якого увійшло 50 робіт. Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ля Палісіада», який представлений у 14 категоріях. За ним йде стрічка «Довбуш», у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм «Уроки толерантності» (8 номінацій).

Цього року кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях. Члени кіноакадемії шляхом голосування визначать переможців у 21 номінації. Також, рішенням правління та наглядової ради буде названо переможця в номінації «Відкриття року». А володаря/володарку премії за внесок у розвиток українського кінематографа визначить Національна спілка кінематографістів України (НСКУ).

Номінанти на премію»Золота Дзиґа»:

Найкращий фільм

«20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов

«Довбуш», прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін

«Ля Палісіада», прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж. Філіп Сотниченко

«Уроки толерантності», прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

«Як там Катя?», прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич

Найкращий документальний фільм

«20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов

«Залізні метелики», прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий

«Іван і Марта», прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський

«Нескінченність за Флоріаном», прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)

«Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик

«Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко

«Як це було», реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Войси з Бахмута», реж. та прод. Ігор Бабаєв

«Гості з Харкова», реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко

«Лелеки завжди повертаються додому», реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв

«Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Найкращий анімаційний фільм

«Зупинка», прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко

«Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

«Мокош», прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко

«Орка», прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков

Найкращий серіал

«Моє кіно», прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев

«Перевізниця», прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

«Українські палаци. Золота доба-2», прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева

Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка)

Олесь Санін, «Довбуш»

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Мстислав Чернов, «20 днів у Маріуполі»

Найкраща музика

Антон Байбаков, «Залізні метелики»

Антон Байбаков, «Я, Ніна»

Роман Григорів, Ілля Разумейко, «Мій карпатський дідусь»

Алла Загайкевич, Олександр Чорний, «Довбуш»

Найкраща операторська робота

Володимир Іванов, «ШТТЛ»

Сергій Михальчук, «Довбуш»

Сергій Михальчук, «Я, Ніна»

Володимир Усик, «Ля Палісіада»

Найкраща чоловіча роль

Новруз Пашаєв, «Ля Палісіада»

Сергій Стрельников, «Довбуш»

Олександр Ярема, «Уроки толерантності»

Найкраща жіноча роль

Анастасія Карпенко, «Як там Катя?»

Олена Узлюк, «Уроки толерантності»

Ксенія Хижняк, «Я, Ніна»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Богдан Бенюк, «Батько»

Олексій Гнатковський, «Довбуш»

Акмал Гурєзов, «Уроки толерантності»

Олександр Пархоменко, «Ля Палісіада»

Олександр Піскунов, «Уроки толерантності»

Найкраща жіноча роль другого плану

Ксенія Баша, «Батько»

Тетяна Круліковська, «Як там Катя?»

Олена Мамчур, «Ля Палісіада»

Кароліна Мруга, «Уроки толерантності»

Найкраща робота художника-постановника

Юрій Григорович, Олександра Дробот, «Довбуш»

Маргарита Кулик, «Ля Палісіада»

Іван Левченко, «ШТТЛ»

Найкращий сценарій

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко, «Уроки толерантності»

Марися Нікітюк, «Я, Ніна»

Олесь Санін, «Довбуш»

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Найкращий грим

Ольга Ахтарнія, «Я, Ніна»

Ірина Солодовська, «Довбуш»

Ася Сутягіна, «Ля Палісіада»

Найкращий дизайн костюмів

Марія Керо, «Уроки толерантності»

Володимир Кузнецов, «Ля Палісіада»

Гала Отенко, Марія Керо, «Довбуш»

Найкращий звук

Сергій Авдєєв, «Ля Палісіада»

Роман Гоменюк, Євген Петрус, «Довбуш»

Андрій Рогачов, «Залізні метелики»

Сергій Степанський, «Як там Катя?»

Найкращий монтаж

Роман Любий, Міла Жлуктенко, «Залізні метелики»

Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»

Тетяна Ходаківська, «Довбуш»

Найкращі спеціальні ефекти

Олексій Кудима, «Ля Палісіада»

Олексій Москаленко, «Я, Ніна»

Олександр Суворов, «Довбуш»

Найкраща пісня