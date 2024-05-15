Оголосили номінантів на національну кінопремію «Золота Дзиґа»
Лідером став фільм «Ля Палісіада»Наталка Горішня, 0
Українська кіноакадемія оголосила номінантів на 8-му національну кінопремію «Золота Дзиґа». Перелік кіноакадеміки сформували з довгого списку, до якого увійшло 50 робіт. Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ля Палісіада», який представлений у 14 категоріях. За ним йде стрічка «Довбуш», у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм «Уроки толерантності» (8 номінацій).
Цього року кінопремію вручатимуть у 23 номінаціях. Члени кіноакадемії шляхом голосування визначать переможців у 21 номінації. Також, рішенням правління та наглядової ради буде названо переможця в номінації «Відкриття року». А володаря/володарку премії за внесок у розвиток українського кінематографа визначить Національна спілка кінематографістів України (НСКУ).
Номінанти на премію»Золота Дзиґа»:
Найкращий фільм
- «20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов
- «Довбуш», прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін
- «Ля Палісіада», прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж. Філіп Сотниченко
- «Уроки толерантності», прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк
- «Як там Катя?», прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич
Найкращий документальний фільм
- «20 днів у Маріуполі», реж. Мстислав Чернов
- «Залізні метелики», прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий
- «Іван і Марта», прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський
- «Нескінченність за Флоріаном», прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський
Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)
- «Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик
- «Жива», реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко
- «Як це було», реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)
Найкращий короткометражний документальний фільм
- «Войси з Бахмута», реж. та прод. Ігор Бабаєв
- «Гості з Харкова», реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко
- «Лелеки завжди повертаються додому», реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв
- «Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок
Найкращий анімаційний фільм
- «Зупинка», прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко
- «Маріуполь. Сто ночей», прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник
- «Мокош», прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко
- «Орка», прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков
Найкращий серіал
- «Моє кіно», прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев
- «Перевізниця», прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік
- «Українські палаци. Золота доба-2», прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж-пост. Дарія Саричева
Найкраща режисерська робота (ім. Ю.Г. Іллєнка)
- Олесь Санін, «Довбуш»
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
- Мстислав Чернов, «20 днів у Маріуполі»
Найкраща музика
- Антон Байбаков, «Залізні метелики»
- Антон Байбаков, «Я, Ніна»
- Роман Григорів, Ілля Разумейко, «Мій карпатський дідусь»
- Алла Загайкевич, Олександр Чорний, «Довбуш»
Найкраща операторська робота
- Володимир Іванов, «ШТТЛ»
- Сергій Михальчук, «Довбуш»
- Сергій Михальчук, «Я, Ніна»
- Володимир Усик, «Ля Палісіада»
Найкраща чоловіча роль
- Новруз Пашаєв, «Ля Палісіада»
- Сергій Стрельников, «Довбуш»
- Олександр Ярема, «Уроки толерантності»
Найкраща жіноча роль
- Анастасія Карпенко, «Як там Катя?»
- Олена Узлюк, «Уроки толерантності»
- Ксенія Хижняк, «Я, Ніна»
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Богдан Бенюк, «Батько»
- Олексій Гнатковський, «Довбуш»
- Акмал Гурєзов, «Уроки толерантності»
- Олександр Пархоменко, «Ля Палісіада»
- Олександр Піскунов, «Уроки толерантності»
Найкраща жіноча роль другого плану
- Ксенія Баша, «Батько»
- Тетяна Круліковська, «Як там Катя?»
- Олена Мамчур, «Ля Палісіада»
- Кароліна Мруга, «Уроки толерантності»
Найкраща робота художника-постановника
- Юрій Григорович, Олександра Дробот, «Довбуш»
- Маргарита Кулик, «Ля Палісіада»
- Іван Левченко, «ШТТЛ»
Найкращий сценарій
- Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко, «Уроки толерантності»
- Марися Нікітюк, «Я, Ніна»
- Олесь Санін, «Довбуш»
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
Найкращий грим
- Ольга Ахтарнія, «Я, Ніна»
- Ірина Солодовська, «Довбуш»
- Ася Сутягіна, «Ля Палісіада»
Найкращий дизайн костюмів
- Марія Керо, «Уроки толерантності»
- Володимир Кузнецов, «Ля Палісіада»
- Гала Отенко, Марія Керо, «Довбуш»
Найкращий звук
- Сергій Авдєєв, «Ля Палісіада»
- Роман Гоменюк, Євген Петрус, «Довбуш»
- Андрій Рогачов, «Залізні метелики»
- Сергій Степанський, «Як там Катя?»
Найкращий монтаж
- Роман Любий, Міла Жлуктенко, «Залізні метелики»
- Філіп Сотниченко, «Ля Палісіада»
- Тетяна Ходаківська, «Довбуш»
Найкращі спеціальні ефекти
- Олексій Кудима, «Ля Палісіада»
- Олексій Москаленко, «Я, Ніна»
- Олександр Суворов, «Довбуш»
Найкраща пісня
- «Колеса» з фільму «Маріуполь. Сто ночей», музика Володимир Руденко, на слова Василя Стуса «Колеса глухо стукотять», «Мені здається, що живу не я»
- «Сьомий день» з фільму «Я, Ніна», музика «Друга Ріка», слова Валерій Харчишин
- «Черепаха Аха» з фільму «Ля Палісіада», авторка музики та слів Ганна Чубач.