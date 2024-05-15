Зрадники діяли окремо, проте під куруванням одного росіянина

Служба безпеки України затримала на Донеччині шістьох російських агентів, які коригували ракетні удари по Покровську у серпні 2023 року. Внаслідок тих обстрілів постраждала майже 90 людей, семеро – загинули.

У середу, 14 травня, у прес-службі СБУ повідомили про викриття агентурної групи, яка підпорядковувалися воєнній розвідці Росії. Українській спецслужбовці затримали шістьох агентів, які допомагали росіянам коригувати обстріли на Донеччині.

«За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами “Іскандер” по місту Покровськ. Тоді під час першої атаки рашисти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, рашисти завдали повторного удару. Унаслідок ворожих “прильотів” були численні жертви та поранені серед цивільного населення», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, російські коригувальники також зливали інформацію росіян про базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Правоохоронці повідомили, що зрадники з Покровського району працювали на одного куратора, проте діяли окремо один від одного.

Особу куратора вже встановили співробітники СБУ. Росіянин дистанційно керував групою, попередньо завербувавши її членів через прокремлівські Telegram-канали, де вони активно коментували публікації.

Під час обшуків у зрадників виявили мобільні телефони, які вони використовували для коригування ворожих ударів та шпигування за Силами оборони. Агентам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада у воєнний час). Зазначається, що наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій російських агентів за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Зрадникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 7 серпня 2023 року російські окупанти завдали двох ракетних ударів, влучивши у житлову багатоповерхівку. Тогочасний голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок атаки «Іскандерами» загинуло семеро людей, ще 88 отримали поранення.