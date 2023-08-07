Окупанти вдарили по центру міста і пошкодили багатоповерхівки та житлові будинки у приватному секторі

Російські війська в понеділок, 7 серпня, завдали двох ракетних ударів по місту Покровськ Донецької області, влучивши в житловий будинок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

«Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей», – написав він.

«Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні», – підсумував президент.

Керівник Донецької ОВА Кириленко повідомив про те, що щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

«Вдарили по центру міста: пошкодили багатоповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі», – повідомив він.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 21:00 відомо про 5 загиблих та 18 поранених людей внаслідок двох ударів по житлових будинках Покровська.

«Під час другого обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані», – повідомив голова МВС Ігор Клименко.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Як повідомили у відомстві, близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет «Іскандер», обстріляла житлову забудову м. Покровська.

«За попередніми даними, в результаті влучання у 5-поверховий будинок пʼятеро людей загинули. 18 громадян внаслідок ракетної атаки окупантів дістали поранень різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Усіх постраждалих доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Внаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир зайнялась пожежа.

«Крім того, вже через пів години стався обстріл ще одного цивільного об’єкту, що розташований поруч із даним житловим будинком. Пошкоджені торговельні заклади та інші об’єкти. На даний час на місцях влучання ворожої зброї працюють рятувальники і правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих наразі з’ясовується», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Оновлено 22:00 Кількість поранених у Покровську зросла до 31 людини – серед них 19 поліцейських, п'ятеро рятувальників і дитина, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Триває розбір завалів.