Президент Володимир Зеленський опублікував фото наслідків авіаудару росіян по центру переливання крові в Куп’янському районі

Ввечері в суботу, 5 серпня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на центр переливання крові в Куп’янській територіальній громаді Харківської області. 6 серпня стало відомо, що внаслідок цього авіаудару загинули двоє людей.

Першим про удар керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп’янській громаді повідомив президент Володимир Зеленський. В його повідомленні йшлося про те, що внаслідок авіаудару є загиблі та поранені, однак тоді не було відомо про їх кількість. Також Зеленський уточнив, що на місці події почали працювати рятувальники, які ліквідовують пожежу.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, окупанти вдарили по будівлі о 20:20. Відомо, що вона розташована в селі Кругляківка Куп’янського району.

За словами Синєгубова, після удару спалахнула масштабна пожежа. Загинули двоє чоловіків, ще 4 отримали поранення. Інших подробиць про удар та його наслідки немає.