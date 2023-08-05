Вибиті вікна на автовокзалі у Старокостянтинові внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня 2023

Російські воєнні злочинці ввечері в суботу, 5 серпня, масовано атакували Україну крилатими ракетами «Калібр», а також балістичними надзвуковими ракетами «Кинджал». Наразі відомо, що вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил, російські ракети були спрямовані в бік Старокостянтинова. Нагадаємо, що в цьому місті розташовано військовий аеродром, який росіяни атакували неодноразово.

Перші повідомлення про ракетну небезпеку для південних областей Повітряні сили опублікували о 18:13. Тоді повідомлялося про крилаті ракети. Наближений до голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма Telegram-канал «Николаевский Ванёк» уточнив, що росіяни запустили «Калібри». Згодом загроза ракетного удару поширилася на всю територію України.

Зокрема, за інформацією Повітряних сил, ракети фіксували у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Хмельницькій областях. Згодом низка Telegram-каналів і медіа, а також Хмельницька обласна військова адміністрація, повідомили про вибухи на Хмельниччині. Через 15 хвилин на Хмельниччині повторно пролунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомили про десять вибухів у Старокостянтинові та ще один, який пролунав за межами міста. Також повідомляється про вибиті вибуховою хвилею вікна, зокрема, на автовокзалі.

Повітряні сили також повідомили про пуск «Кинджалів» з Тамбовської області Росії, а також про пуск ракет з Білорусі, однак невідомо, яких саме. «Кинджали» також були спрямовані на Хмельницьку, Вінницьку й Полтавську області, а також на Житомир і безпосередньо на Вінницю. «Суспільне» повідомило про те, що на Житомирщині було чутно вибухи, але офіційної інформації з цього приводу немає.

Нагадаємо, востаннє росіяни спробували завдати масованого удару по Старокостянтинову ввечері 26 липня. Загалом тоді агресори випустили по Україні 36 ракет, які збили сили ППО.

Крім того, росіяни вдарили ракетою по околицях Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. З його слів, рятувальники працюють над ліквідацією займання, яке виникло внаслідок удару. Пізніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що росіяни вдарили по заводу «Мотор Січ».

Зазначимо, що Росія випустила ракети в час, коли у Саудівській Аравії проходить саміт щодо миру в Україні.