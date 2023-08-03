Свого часу Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55

Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту «Схеми».

Як йдеться у сюжеті, журналісти розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Владіміра Путіна, підписану в Ялті 1999 року. За нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 млн грн. Саме в таку суму оцінили передане обладнання.

Разом з угодою журналісти отримали список з усіма номерами переданих ракет і співставили з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. «Схеми» виявили щонайменше з десяток ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах – частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки.

відео «Схеми»

Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області – у списку переданих Москві у 1999-му році. Ще одну Х-55, яка наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка, також в рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Київ також віддав Москві, влучила в будинок на Київщині. Під час обстрілу постраждала дитина.

Ще кілька ракет «Схеми» ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах. Загалом журналісти виявили номери більше ніж десяти ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки потому армія РФ запустила їх по території України, йдеться у розслідуванні.

Як зазначають журналісти, ракету Х-55 в СРСР створювали винятково як носій ядерного боєзаряду. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що «Росія виснажує українську систему протиповітряної оборони ракетами Х-55, які не несуть вибухонебезпечної бойової частини». Ці ракети, стверджують у відомстві, небезпечні через свою кінетичну енергію і залишки палива, що вибухають.