Запуск російської надвзукової ракети П-800 «Онікс»

Росія модернізувала ракети Х-22 та «Онікс» і відновила використання комплексів «Бастіон». Про це в інтерв'ю телеканалу «Ми – Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів ракет. Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію», – розповів Скібіцький.

Крім того, за його словами, ГУР володіє інформацією про ті плани і ті заходи, які здійснювала Росія по модернізації і ракет «Оніксів». Він також додав, що після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів «Бал» і «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.

За словами Скібіцького, російська армія розпочала підготовку до чергових обстрілів об'єктів критичної інфраструктури в Україні. За словами представника ГУР, російські окупанти розпочали розвідку об'єктів енергетики. Вони активно використовують для цього супутникові знімки та інші види розвідки. Також Скібіцький пояснив, що росіяни намагаються з'ясувати, які об'єкти мають найбільший вплив на систему енергетики України.

Коротко про ракети Х-22 та «Онікс»

Ракета Х-22 «Буря» – це російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності, яку створювали для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп. В другій половині 1970-тих років ракетами Х-22 почали озброювати надзвукові літаки Ту-22М2 та Ту-22М3, які могли нести до трьох ракет. Однак таку кількість підвішують на борти лише для транспортування. Для удару літаки несуть одну-дві ракети.

Ракета Х-22 «Буря»

Основні характеристики ракети Х-22 такі:

швидкість – 3,5 маха;

висота польоту – до 13 км;

стартова маса – до 6 тис. кг;

дальність польоту – до 300 км;

маса бойової частини – близько 950 кг;

точність – відхилення від цілі може становити кілька сотень метрів.

Повітряні сили стверджують, що Україна не має сил та засобів, аби збивати такі ракети.

Ракета П-800 «Онікс» – російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та одиночними кораблями в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Крім того, може застосовуватись і проти наземних цілей, при цьому дальність ураження цілі може бути збільшена.

Ракета П-800 «Онікс»

Бойова частина «Оніксів» – 300 кг. Дальність дії стандартної ракети цього типу – 300 км. Ракети «Онікс» призначені для знищення плавзасобів, кораблів, летять вони на швидкості 2,6 Маха. Це понад 3000 км на годину. На марші ракета може підійматися високо для економії пального, а вже при заході на ціль може летіти фактично 10-15 метрів над водою для того, щоб знищити корабель. Більшістю наявних в Україні систем ППО збити ці ракети дуже важко або неможливо.

Збивати «Онікси» можуть зенітно-ракетні комплекси, які можуть діяти проти балістичних ракет. Тобто, це установки Patriot та SAMP/T, але для перекриття територій півдня України їх у ЗСУ недостатньо.